قالت المستشارة السياسية والاعلامية لرئاسة الجمهورية بثينة شعبان يوم الثلاثاء إن "الأتراك والأمريكيين يتواجدون على أراض سورية بشكل غير قانوني وإن الحكومة السورية ستتعامل معهم كدول محتلة".

ونقلت وكالة رويترز عن شعبان قولها إن "الحكومة السورية لن تتخلى عن مدينة الرقة ",التي سيطرت عليها قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من واشنطن بعدما طردت تنظيم داعش الشهر الماضي.

واضافت شعبان إن ما حدث في كردستان العراق ”ينبغي أن يكون درسا“ للقوات الكردية.

قال مصدر في وزارة الخارجية والمغتربين، في 29 تشرين الاول الماضي، إن مدينة الرقة مازالت "محتلة" مادام الجيش النظامي لم يدخلها بعد، وذلك عقب أسبوعين على اعلان "قوات سوريا الديمقراطية" بسط سيطرتهم وطرد لتنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) من المدينة.

كما رفضت الخارجية التواجد التركي في ادلب, وطالبت بخروجها من الأراضي السورية "فورا ومن دون أي شروط" , واصفة التوغل التركي بانه "عدوان".