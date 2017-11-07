أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، عن تخويله القوات الأمنية بالتصدي لأي خطر إرهابي حتى القادمة من الأراضي السورية، محذراً من وجود تهديد إرهابي خطير قد يطال أوروبا ودول المنطقة.

وقال العبادي، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي يعقده بمكتبه في بغداد، "وجهنا القوات الأمنية لأي تعرض إرهابي حتى من داخل الأراضي السورية"، لافتا إلى "وجود رغبة عالمية للإطلاع على قدرات وخبرات القوات العراقية المشتركة".

وأضاف أن "قدراتنا التسليحية بلغت مراحل متقدمة ونحن بصدد تعزيزها عبر توريد طائرات مقاتلة"، محذراً "من وجود تهديد إرهابي خطير قد يطال أوروبا ودول المنطقة وهي ليست بمأمن منه".

وكان مستشار الأمن الوطني العراقي ورئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض قال، الشهر الماضي، أن العراق سيتعاون مع القوات السورية النظامية لضبط الحدود المشتركة في المرحلة المقبلة، وفيما أشار إلى أن قوات الحشد ركيزة أساسية لقوة الدولة.

وتعليقا على قرار المحكمة الاتحادية بعدم جواز انفصال أي إقليم من العراق، قال العبادي "قرار المحكمة الاتحادية بخصوص الاستفتاء نافذ على جميع المناطق".

وقالت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، يوم الاثنين، ان الدستور العراقي لا يحتوي على نص يجيز انفصال أي من مكونات العراق، مشيرة إلى أن الدستور يؤكد على وحدة البلد.

ويأتي التفسير الدستوري، بعد نحو شهر ونصف من اجراء استفتاء للانفصال في اقليم كردستان العراق، الأمر الذي دفع باتجاه توترات مع الحكومة المركزية في بغداد، وصولاً الى تجميد نتائج الاستفتاء في 25 تشرين الاول الماضي.

سيريانيوز