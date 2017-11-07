بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، يوم الثلاثاء، مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف، في اتصال هاتفي عدة قضايا تصدرها ملف التطورات الأخيرة للأزمة في سوريا.

وأفادت وسائل إعلامية, نقلاً عن وزارة الخارجية الروسية, أن الوزيرين تبادلا آراءهما بشأن حالة عملية التسوية في سوريا.

وتعتبر إيران وروسيا من أكثر الدول دعماً للنظام حيث تقدمان الدعم للجيش النظامي في مختلف المناطق، فضلاً عن تقديمهما الدعم الاقتصادي والسياسي للنظام السوري في الحرب المستمرة منذ عام 2011.

كما تتفاوضان مع تركيا بشكل منفصل في الاشهر الاخيرة في أستانا بشان وقف العنف في سوريا من خلال إنشاء مناطق خفض التصعيد في عدة مناطق.

ويأتي ذلك في وقت تسعى فيه روسيا إلى عقد مؤتمر "الشعب السوري" في مدينة سوتشي الروسية يضم مختلف أطياف الشعب السوري من ممثلي الحكومة السورية والقوى الموالية لها، وكذلك من مختلف الفصائل المعارضة , حيث المؤتمر أول محاولة لتطبيق قرار مجلس الأمن رقم 2254 بحسب ما أعلنت عنه موسكو.

سيريانيوز