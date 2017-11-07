سقط ضحايا, يوم الاثنين, جراء هجوم مسلح وانفجار عبوة مزروعة في ريف السويداء الشمالي الغربي

ونقلت وكالة (سانا) عن مصدر في قيادة شرطة محافظة السويداء قوله, لم تسمه, ان "مجموعة مسلحة هاجمت مساء أمس سيارة تقل مجموعة أشخاص على طريق عريقة ران على أطراف منطقة اللجاة ما أدى إلى مقتل شخص وإصابة آخر واختطاف ثلاثة آخرين".

وأضاف المصدر أنه " أثناء توجه مجموعة من الاشخاص إلى المكان لإنقاذ المصاب انفجرت عبوة ناسفة زرعها المسلحون بجانب الطريق ما أسفرعن مقتل شخصين وإصابة 5 آخرين".

وجاء ذلك عقب سقوط ضحايا, يوم الاحد, نتيجة استهدافهم بالرصاص على الطريق بين قريتي ذكير والصورة الصغيرة بريف السويداء الشمالي.

وتكررت حوادث إطلاق النار و الخطف والسلب والقتل في محيط السويداء وداخلها، خاصة بعد انتشار عشوائي للسلاح، وفتح طرق لتهريب النفط إلى مناطق سيطرة تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش)، فضلا عن سرقة السيارات بقصد بيعها في مناطق خاضعة للمعارضة بدرعا.