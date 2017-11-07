مدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الاثنين، حالة الطوارئ الوطنية التي أعلنتها واشنطن منذ أزمة الرهائن في إيران عام 1979 لسنة أخرى، معتبراً العلاقات مع الجمهورية الإسلامية لم "تطبع" بعد.

ونقلت وسائل إعلام عن البيت الأبيض قوله ان "العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران لم تُطبَّع، وأن ترامب قرر على أساس ذلك تمديد نظام الطوارئ، الذي تم إعلانه وفقا للمرسوم التنفيذي 12170 بخصوص إيران".

وقام طلبة إسلاميون يطلقون على أنفسهم تسمية "تلاميذ الخميني" (قائد الثورة الإسلامية)، باقتحام مبنى السفارة الأمريكية في طهران في الرابع من تشرين الثاني سنة 1979، تحت ذريعة أن البعثة الدبلوماسية الأمريكية تمثل "عش تجسس ومؤامرات ضد إيران".

كما قام "تلامذة الخميني" بأخذ سلاح الحراس، واعتقلوا نحو 90 شخصا. وقد أدى ذلك إلى قطع الولايات المتحدة لعلاقاتها الدبلوماسية مع إيران، ولم تُستأنف إلى يومنا هذا.

سيريانيوز