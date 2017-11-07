غادر رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري, والذي أعلن استقالته, العاصمة السعودية الرياض, متوجهاَ الى الامارات, لإجراء مباحثات مع ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وذكرت وسائل اعلام ان الحريري التقى بولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان .

ووصل الحريري إلى الإمارات بعد زيارة للسعودية أعلن خلالها استقالته .

وكان العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، استقبل، الاثنين، الحريري في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض.

وأعلن وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، أن الحريري يمكنه مغادرة السعودية في أي وقت يريد، نافيا إجبار السعودية رئيس الوزراء اللبناني على الاستقالة، مضيفا أن "حزب الله" هو من دفعه إلى ذلك، من خلال تدخلاته وعرقلة جهوده في الحكومة اللبنانية.

وتصاعدت الحرب الكلامية بين السعودية و "حزب الله", عقب قرار الاستقالة, حيث اتهم الحزب الرياض بالسعي الى اغراق لبنان بالفتن, وقرار الاستقالة جاء بطلب سعودي.

فيما أعلنت السعودية, أن لبنان أعلن الحرب عليها, متهماَ "حزب الله" بالمشاركة في كل الأعمال الإرهابية التي تهدد المملكة.

وكان الحريري اعلن من السعودية استقالته من منصبه السبت الماضي، في خطوة غير متوقعة ,وهاجم بشدة، في كلمة متلفزة ألقاها من الرياض , كلا من إيران و"حزب الله"، معتبرا أن الأجواء الحالية في لبنان تشبه تلك التي سبقت اغتيال والده، رفيق الحريري.

يشار الى ان الرئيس اللبناني ميشال عون لم يقبل استقالة الحريري، منتظراً عودته الى لبنان.

سيريانيوز