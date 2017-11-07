تجدد سقوط قذائف هاون وصاروخية, يوم الثلاثاء, على مدينة دمشق وريفها, ما اسفر عن سقوط ضحايا في عدة احياء.

وذكرت معلومات متطابقة من مصادر عدة, بحسب صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي, ان ضحايا سقطوا جراء سقوط قذائف على مطعم بالقرب من ساحة عرنوس - شارع الحمراء ومنطقة الصالحية وحيي الشاغور وعين الكرش وشارع العابد بدمشق

واشارت المصادر الى سقوط قذائف سقطت على محيط جسر الرئيس ومنطقة دمشق القديمة ومحيط السبع بحرات ومنطقة شارع 29 ايار.

واشارت المصادر الى سقوط عدة قذائف هاون في مدينة جرمانا بريف دمشق .

وجاء ذلك عقب 3 ايام على سقوط ضحايا, جراء سقوط قذائف هاون في منطقة العباسيين بمدينة دمشق.

وكانت قذائف هاون وصاروخية سقطت يوم الخميس الماضي, على عدة مناطق بمدينة دمشق.

واستهدفت قذائف الهاون من جديد عدة مناطق في دمشق, عقب التوقيع على إقامة مناطق "خفض التصعيد" في سوريا, خلال اجتماع استانا منتصف ايلول الماضي, وذلك بعد فترة من الهدوء شهدتها العاصمة.

سيريانيوز