قال التحالف الدولي بقيادة واشنطن، يوم الثلاثاء، إنه لا يجري تحضير مجموعة معارضة جديدة في قاعدة التنف

ونقلت وكالة (نوفوستي) الروسية عن المركز الصحفي للتحالف الدولي، قوله "في الوقت الراهن، يعد فصيل (مغاوير الثورة) مجموعة وحيدة يدعمها التحالف الدولي في جنوب سوريا. وهذا الفصيل شريك موثوق به وقوة قتالية فعالة في حملة ضد تنظيم (الدولة الإسلامية). وسنواصل دعم جهوده في مكافحة (داعش) في سوريا".

ويأتي التصريح الأمريكي، تعقيباً على ما نشره مركز المصالحة الروسي في سوريا سابقا اعتمادا على شهود عيان، عن أن الولايات المتحدة نشرت معسكرا بالقرب من مخيم الركبان يحتشد فيه مسلحون، وذلك لتشكيل "معارضة معتدلة" جديدة تتضمن جماعات "جيش أسود الشرقية" و"قوات الشهيد أحمد عبدو" و"لواء شهداء القريتين".

وأكد المركز الصحفي للتحالف الدولي أنه "كان يدعم سابقا مجموعة (لواء شهداء القريتين)، لكن، في نهاية تموز 2017، قامت المجموعة من جانب واحد ومن دون موافقة من التحالف بدورية خارج المنطقة المتفق عليها لمنع النزاعات بالقرب من التنف، كما قامت بنشاط لا يهدف إلى مكافحة (داعش). وأن التحالف لم يعد يدعم هذه المجموعة".

وأقام التحالف الدولي حول قاعدة التنف، منطقة نصف قطرها 55 كيلومترا ومنع دخول القوات النظامية إليها.

وتقع التنف على طريق دمشق بغداد على الحدود مع العراق وعلى مسافة غير بعيدة من الحدود الاردنية.

سيريانيوز