اتهمت قوات التحالف العربي يوم الاثنين، ايران بالوقوف وراء استهداف السعودية بالصواريخ البالستية، فيما اعلنت في الوقت نفسه عن إغلاق كافة المنافذ اليمنية الجوية والبحرية والبرية , بشكل مؤقت, لمنع تهريب السلاح للحوثيين.

وجاء في بيان نشرته وكالة الانباء السعودية، أن " قيادة قوات التحالف قررت الإغلاق المؤقت لكافة المنافذ اليمنية الجوية والبحرية والبرية مع مراعاة استمرار دخول وخروج طواقم الإغاثة والمساعدات الإنسانية وفق إجراءات قيادة قوات التحالف المحدثة".

وتأتي هذه الخطوة في أعقاب اعتراض صاروخ قرب الرياض يوم السبت, حيث وصف التحالف إطلاقه بأنه تصعيد خطير من جانب الحوثيين المتحالفين مع إيران والذين يسيطرون على مناطق واسعة في اليمن.

واعترضت الدفاعات الجوية السعودية الصاروخ وأسقطته قرب مطار الرياض دون أن يتسبب في أي إصابات، حسب الرواية السعودية.

وكان وزير الخارجية السعودي عادل الجبير حذر إيران في وقت سابق من أن المملكة لن تسمح "بأي انتهاك" لأمنها القومي عقب اعتراض صاروخ وإسقاطه قرب الرياض.

وردت ايران على هذه الاتهامات, مشيرة الى ان السعودية متورطة في "حروب عدوانية".

واشار البيان الى ان "الصواريخ البالستية، التي يطلقها الحوثيون من وقت إلى آخر، تثبت ضلوع إيران، التي أنتجتها وهربتها إلى اليمن، في الاعتداء على السعودية وشعبها".

ويستهدف التحالف الحوثيين منذ سيطروا على مناطق واسعة في اليمن عام 2015 بما فيها العاصمة صنعاء وأجبروا الرئيس عبد ربه منصور هادي على الخروج من البلاد وطلب المساعدة من السعودية.

وكانت الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة الدولية انتقدت التحالف مرارا بسبب تعطل المساعدات خاصة للمناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين في الشمال.

ويشن التحالف العربي منذ 26 آذار 2015،عمليات عسكرية في اليمن ضد الحوثيين، حيث أكدت بحوث "هيومن رايتس ووتش"، و"منظمة العفو الدولية"، و"الأمم المتحدة"، ومقابلات مع الشهود والضحايا وصور ومقاطع فيديو عديدة، أن التحالف انتهك عدة بنود في مجال حقوق الإنسان واستهداف المدنيين والأطفال.

سيريانيوز