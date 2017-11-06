أعلنت السعودية, يوم الاثنين, أن لبنان أعلن الحرب عليها, متهماَ "حزب الله" بالمشاركة في كل الأعمال الإرهابية التي تهدد المملكة, وسط تصاعد الحرب الكلامية بين الحزب والسعودية على خلفية استقالة رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري.

ونقلت وكالات أنباء عن وزير الدولة لشؤون الخليج العربي ثامر السبهان, في تصريح تلفزيوني, إن " السعودية لن ترضى أن يكون لبنان مشاركا في حرب على السعودية, وسنعامل حكومة لبنان كحكومة إعلان حرب بسبب "حزب الله".az

وهاجم المسؤول السعودي "حزب الله", متهما إياه بمشاركته في "كل الأعمال الإرهابية" التي تهدد السعودية، مهددا بالرد عليه .

وأشار السبهان الى ان الحزب "يؤثر في كافة القرارات التي تتخذها حكومaة لبنان، وكنا نتوقع من الحكومة اللبنانية أن تعمل على ردعه".

كما اتهم السبهان الحزب "بتهريب المخدرات للسعودية وتدريب شبابا سعوديين على الإرهاب".

ونفى المسؤول السعودي ما تردد عن إجبار رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري على الاستقالة ووصف ذلك بـ"أكاذيب لتشتيت اللبنانيين".

والتقى الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز, الاثنين, رئيس الحكومة اللبنانية المستقيل سعد الحريري في الرياض.

وكان الحريري أعلن استقالته أثناء تواجده في الرياض مرجعاً ذلك إلى “تدخل إيران في الشؤون اللبنانية”, واشار الى ان حياته في خطر.

وتصاعدت الحرب الكلامية بين السعودية و "حزب الله", عقب قرار الاستقالة, حيث اتهم الحزب الرياض بالسعي الى اغراق لبنان بالفتن, وقرار الاستقالة جاء بطلب سعودي.

يشار الى ان الرئيس اللبناني ميشال عون لم يقبل استقالة الحريري، منتظراً عودته الى لبنان.

سيريانيوز