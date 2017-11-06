اعلنت وزارة الخارجية الروسية, يوم الاثنين, عن توفير منحة دراسة مجانية للغة الروسية لطلاب سوريا ضمن برنامج التعليم العالي المجاني في روسيا.

ونقلت وكالة (سبونتيك) عن نائب المدير العام لمنظمة التعاون الثقافي والعلمي الدولي في الخارجية الروسية أليكسي فرولوف، قوله انه "سيتم تخصيص أماكن مجانية لطلاب قسم اللغة الروسية في جامعة دمشق في مؤسسات التعليم العالي الروسية".

وأضاف فرولوف بأن "الخارجية الروسية ترى اهتماما بالغا في سوريا باللغة الروسية وبروسيا بشكل عام، وبأن العديد من الأخصائيين السوريين بحاجة لتعلم اللغة الروسية، لذلك نحبذ تقديم هذه المنحة المجانية".

واشار الى انه "سيتم تمكين طلاب قسم اللغة الروسية بدمشق من الالتحاق في دراسة الماجستير في روسيا، حيث ينضمون إلى 15 ألف وافد أجنبي من حوالي 400 جامعة عالمية يتم إلحاقهم ببرنامج التعليم العالي المجاني الروسي".

وكان نائب وزير الخارجية الروسي، غينادي غاتيلوف، اعلن في اذار الماضي، أن روسيا رفعت عدد المنح الدراسية المجانية للمواطنين السوريين في الجامعات والمعاهد الروسية إلى 300 منحة.

كما سبق لموسكو ان وافقت على زيادة عدد المنح لتصبح 450 منحة سنوياً للطلاب السوريين الموفدين إليها بمن فيهم الطلاب المتميزون، كاشفة عن دراسة لزيادة عدد المعيدين والموفدين داخليا.

سيريانيوز