وصف المركز الروسي لتنسيق المصالحة في سوريا التابع لوزارة الدفاع, يوم الاثنين, الوضع الإنساني في مخيم الركبان للاجئين السوريين, الذي يقع على الحدود السورية الأردني بأنه "متدهور", متهماً واشنطن بعدم ضمان وصول المنظمات الإنسانية إلى المخيم.

وأوضح مركز المصالحة, في بيان, نشرته وسائل اعلام روسية, أن "قيادة القوات الأمريكية المنتشرة في منطقة التنف التي يقع فيها مخيم الركبان لم تضمن حتى الآن وصول ممثلين عن الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الدولية الأخرى من أراضي سوريا إلى المخيم".

ورصد المركز "تدهورا حادا" للوضع الإنساني في مخيم الركبان, لافتا الى مساعي روسيا والامم المتحدة والخارجية السورية الهادفة الى "توصيل المساعدات الإنسانية لقاطني المخيم "..

وكانت وكالات أممية إنسانية وصفت, يوم السبت, الوضع الإنساني في مخيم الركبان على الحدود السورية الأردنية, بأنه "متدهور"و "سيئ", مشيرة إلى أن نحو 50 ألف سوري يعيشون "وضع صعب", داعية إلى السماح لإيصال مساعدات للمدنيين هناك.

وسبق لموسكو أن اتهمت القوات الأمريكية العاملة في سوريا بمنع وصول المساعدات الانسانية لمخيم الركبان ، والتي تضم نحو 60 ألف لاجئ، يواجهون خطر المجاعة بحسب تحذيرات الامم المتحدة.

كما رفضت الحكومة الأردنية سابقاً اتهامات منظمات أو أشخاص موجهة لها، بعدم السماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها في مخيم الركبان للنازحين السوريين.

يشار الى ان الركبان هي أرض صحراوية حدودية قاحلة تقع في محافظة المفرق في أقصى شمال شرق الأردن، تم إنشاء مخيم عشوائي بهذه المنطقة الحدودية من الجهة السورية للاجئين السوريين على طول 7 كيلومترات من المنطقة المحرمة المنزوعة السلاح بين البلدين وبعمق 3 كيلومترات، حيث فرّ الآلاف من السوريين إلى هذه المنطقة بحثًا عن الأمن بعد سيطرة تنظيم (داعش) على مساحات شاسعة من شرق سوريا .