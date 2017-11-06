أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن إصابة 4 صحفيين و 5 جنود روسي بانفجار لغم في مدينة دير الزور.

وأوضحت الوزارة, في بيان, نشرته وسائل إعلام روسية, انه حدث تفجير نفذه إرهابيين في حي سكني بمدينة دير الزور, حيث يعمل مراسلون للإعلام الروسي، وأسفر عن إصابة 4 صحفيين، هما إيليا أوشينين وتيمور فورونوف من قناة "إن تي في" ، وكونستانتين هودوليف وديمتري ستارودوبسكي من قناة "زفيزدا"".

وأضاف البيان أن "التفجير أسفر أيضا عن إصابة 5 جنود من مركز إزالة الألغام، كانوا يعملون على إزالة الألغام من المنطقة".

وقتل وأصيب عدد من العسكريين الروس, خلال العمليات العسكرية في عدة مناطق, وذلك منذ بدء التدخل الروسي بسوريا 30 أيلول عام 2015, دعما للنظام السوري.

وسيطرت القوات النظامية, يوم الجمعة الماضي, على مدينة دير الزور بالكامل, في اطار حملة عسكرية, مدعومة من الطيران الروسي, ضد تنظيم "داعش".

وتواصل روسيا دعم النظام السوري, من خلال توريد الأسلحة والعتاد وتدريب خبراء عسكريين, في وقت لا تزال تعمل القاعدة الجوية الروسية في حميميم بريف اللاذقية ومركز الإمداد المادي والتقني في ميناء طرطوس، إضافة إلى مركز التنسيق الروسي للمصالحة الوطنية في سوريا.

وبدأت روسيا, عمليات عسكرية في سوريا, منذ 30 أيلول 2015, حيث ساعد الدعم الجوي الذي قدمته موسكو للنظام, بشن هجمات على عدة مناطق , انتهت بسيطرة الاخير عليها, وذلك قبل الاعلان عن البدء بسحب الجزء الرئيسي من قواتها على الأرض بقرار من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعدما "أنجزت مهمتها في سوريا", لكنها أعلنت عن مواصلة ضرباتها ضد "أهداف إرهابية" في سوريا.