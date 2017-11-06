لقي شخص مصرعه وأصيب 3 بجروح, يوم الأحد, نتيجة استهدافهم بالرصاص على الطريق بين قريتي ذكير والصورة الصغيرة بريف السويداء الشمالي.

ونقلت وكالة (سانا) عن مصدر في شرطة السويداء قوله إن "مجموعة مسلحة قامت بقطع الطريق العام الغربي شمال مدينة السويداء بوضع الحجارة عليه في مكان تصعب رؤيته من مسافة مناسبة وعمدت إلى إطلاق النار باتجاه السيارات المارة لإجبارها على التوقف

وأشار المصدر إلى "انقلاب سيارة يستقلها 3 شبان بعد تفاجئهم بالحجارة واصطدامها بها ليتبعه إطلاق نار عليهم بعد تمكنهم من الخروج منها وألسنة اللهب تشتعل فيها ما أسفر عن مقتل شاب وإصابة الاثنين الآخرين بجروح متفاوتة".

وأضاف المصدر أن "المسلحين عمدوا كذلك إلى إطلاق النار على سيارة أخرى تقل شخصين ما أدى إلى إصابة احدهما بجروح".

وجاءت الحادثة بعد يومين على استهداف قرية سميع بريف السويداء الغربي بالقذائف ما تسبب بحدوث أضرار مادية في أماكن سقوطها دون وقوع إصابات بين الأهالي.

وتكررت حوادث إطلاق النار و الخطف والسلب والقتل في محيط السويداء وداخلها، خاصة بعد انتشار عشوائي للسلاح، وفتح طرق لتهريب النفط إلى مناطق سيطرة تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش)، فضلا عن سرقة السيارات بقصد بيعها في مناطق خاضعة للمعارضة بدرعا.