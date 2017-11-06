أقيم في العاصمة التركية أنقرة دورات لتعليم أفراد شرطة المدينة اللغة العربية, بهدف تسهيل التواصل مع المواطنين العرب واللاجئين السوريين والعراقيين.

وأوضح الأستاذ المساعد لؤي حاتم يعقوب، الذي يعمل مدرسا للغة العربية بجامعة أنقرة, في تصريح لوكالة (الأناضول), أن "الهدف من الدورة هو تسهيل التواصل مع اللاجئين الذين يراجعون الشرطة لفهمهم ومساعدتهم".

وأضاف أن الدورة "ستستمر 3 أشهر، وأنهم حصلوا على نتائج إيجابية في الأسبوعين الأولين منها".

وشدد على أن "الشرطة تكلف في كل حادثة تواجه اللاجئين مترجما خاصا لتسهيل التواصل معهم، وأن المشروع مهم من أجل تخفيض التكلفة المالية الناجمة عن الأجور التي تدفع للمترجمين".

ويشارك في دورات تعلم اللغة العربية التي تقدم 3 أيام أسبوعيا حوالي 30 موظفا بمديرية الشرطة في منطقة"آلطين داغ" ، بهدف التواصل مع اللاجئين بالمنطقة بشكل مباشر ودون الحاجة لمترجمين، بالإضافة إلى التمكن من تحديد ذوي النوايا السيئة منهم.

ويشارك في الدورة أيضا عناصر من فرق مكافحة الإرهاب التابعة لمديرية أمن "آلطين داغ"؛ بهدف الكشف عن الإرهابيين والأشخاص والمجموعات التي تتسلل بين اللاجئين بقصد التجسس والقيام بأنشطة إجرامية.

واعتبر اللاجئون السوريون والعراقيون في المنطقة , بحسب الوكالة, أن إتقان الشرطة للغة العربية "سيسهل من إجراءاتهم ومعاملاتهم وحل مشاكلهم".

وتستضيف تركيا أكبر عدد من اللاجئين السوريين، حيث يقدر عددهم لديها بنحو 3 ملايين لاجئ، فضلا عن وجود أكثر من 300 ألف عراقي لجأوا إليها هربا من الأوضاع الغير المستقرة ببلادهم.