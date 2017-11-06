أوضحت وزارة الاتصالات, يوم الاحد, اللبس المتعلق بأجور الدورة الهاتفية الرابعة لعام 2017, لمحافظات اللاذقية وطرطوس ودير الزور والحسكة, وقررت الغاء الدورة الهاتفية الخامسة للمحافظات المذكورة.

وأشارت الوزارة, من خلال بيان نشرته على صفحتها (فيس بوك) إلى أن "الدورة الهاتفية الرابعة تتضمن أجور المكالمات الهاتفية عن شهري تموز وآب فقط وأجور المزايا الهاتفية بما فيها أجور الـ (آي سي دي إل) عن شهري أيلول وتشرين الأول إضافة إلى شهري تموز وآب".

وأضاف البيان أن الوزارة "ستمدد فترة التحصيل من 30 يوما إلى 60 يوما دون غرامات, وان أجور المكالمات الهاتفية لشهري أيلول وتشرين الأول الدورة الخامسة ستحمل ضمن الدورة السادسة دون المزايا الهاتفية كونها صدرت وحصلت مع الدورة الرابعة".

وأشارت وزارة الاتصالات في البيان إلى أنها "ستعمل على عدم إصدار الشركة السورية للاتصالات الدورة الهاتفية الخامسة للمحافظات المذكورة".

وكان مدير التسويق في الشركة السورية للاتصالات فؤاد يوسف أكد في تصريح صحفي صدور فواتير مرتفعة مؤخراً في كل من محافظة طرطوس واللاذقية ودير الزور والحسكة نتيجة خطأ بشري في إدخال البيانات لتاريخ الدورة الخامسة بدلا من الدورة الرابعة.

يشار إلى أن آخر تعديل طرأ على أسعار خدمة الانترنت "آي س يدي إل" في سوريا في نيسان الماضي, مشيرة الى ان ارتفاع أسعار خدماتها جاء ليغطي ارتفاع التكاليف التي يتم إنفاقها لتقديم الخدمة وإتاحتها للمشتركين.

كما أن آخر تعديل طرأ على أجور خدمات مكالمات الهاتف الثابت في كافة المحافظات السورية كان في العام 2014 .

سيريانيوز