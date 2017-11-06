حدد رئيس مجلس الوزراء عماد خميس, يوم الاثنين, موعد انطلاق الدورة الستين لمعرض دمشق الدولي.

واشار خميس , في تصريح للصحفيين من مدينة المعارض, ونشرته وكالة (سانا), الى ان " موعد انطلاق الدورة الستين لمعرض دمشق الدولي سيكون بين 6 ولغاية 15 من شهر أيلول في العام المقبل 2018".

وكان مجلس الوزراء اتخذ قراراً في 23 آب الماضي, بالاستثمار المستمر لمدينة المعارض نظرا للإمكانات الضخمة التي تمتلكها لجهة تنظيم المعارض العامة والمتخصصة أو على مستوى تنظيم الفعاليات الترفيهية والثقافية والسياحية التي يمكن أن يرتادها المواطنون على مدار العام.

ويشار إلى أن رئيس مجلس الوزراء افتتح الدورة الـ59 لمعرض دمشق الدولي يوم الخميس 17 آب الماضي، وسط حضور شخصيات سياسية وثقافية واقتصادية من عدة بلدان.

واستمرت فعاليات الدورة ال59 من معرض دمشق الدولي لتسعة أيام بدءاً من ال17من آب الماضي, و حتى ال26 منه.

يشار الى معرض دمشق الدولي عاد الى الساحة بعد انقطاع دام 5 سنوات نتيجة الأوضاع الأمنية في سوريا.

سيريانيوز