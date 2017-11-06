شدد مجلس الشعب, خلال اجتماع عقده, يوم الاثنين, على ضرورة زيادة رواتب العسكريين والقوات المسلحة, فضلا عن تقديم الدعم لذوي قتلى وجرحى الجيش, في الموازنة العامة للدولة لعام 2018

وأكد عدد من أعضاء المجلس, بحسب وكالة (سانا), على "ضرورة إبلاء الجيش والقوات المسلحة دعما أكبر من خلال بنود الموازنة العامة, وزيادة رواتبهم".

وكان رئيس مجلس الوزراء عماد خميس, اعلن مؤخرا أن الأولوية الأهم في موازنة عام 2018 هي تأمين دعم قوات الجيش ومتطلبات المؤسسات الحكومية واستمرار ودعم الإنتاج واستكمال المشاريع التي توقفت بفعل الإرهاب.

وسبق أن طرأت عدة زيادات على الرواتب منذ بدء الحرب في سوريا عام 2011 كان آخرها , المرسوم رقم 13 الذي أصدره الرئيس بشار الأسد في حزيران 2016, و القاضي بزيادة قدرها 7500 ل.س شهريا .

كما شدد عدد من أعضاء المجلس على "دعم ذوي قتلى وجرحى الجيش وإيجاد فرص عمل لهم وتخصيصهم بمقاعد في الجامعات وحل مشكلة قروض الشهداء من العسكريين".

وسبق ان أصدرت عدة مراسيم وقرارات حكومية حول منح ذوي قتلى الجيش من الزوجة والأولاد فرصة عمل, بالاضافة لتثبيت العاملين المؤقتين منهم بموجب عقود سنوية.

كما صدر مرسوم رئاسي عام 2016 يقضي بزيادة عدد المقاعد المخصصة لذوي القتلى من الجيش والقوى الأمنية , الذين سقطوا خلال الحرب, فضلا عن ذوي المعاقين من القوات النظامية, في المرحلة الجامعية الأولى إلى 15 مقعدا, وتخصيصهم بنسبة 2 بالمئة من عدد مقاعد القبول في درجة الماجستير ودراسات التأهيل والتخصص في كل كلية في الجامعات.