قالت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، يوم الاثنين، ان الدستور العراقي لا يحتوي على نص يجيز انفصال أي من مكونات العراق، مشيرة إلى أن الدستور يؤكد على وحدة البلد.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع)، عن المتحدث الرسمي للمحكمة الاتحادية العليا إياس الساموك، قوله في بيان إن "المحكمة الاتحادية العليا أصدرت في جلستها لهذا اليوم 11/6/ 2017، قراراً بتفسير المادة (1) من الدستور"، مبينا أن "المحكمة خلصت فيه إلى أن هذه المادة والمواد الدستورية الأخرى ذات العلاقة أكدت على وحدة العراق، وألزمت المادة (109) من الدستور السلطات الاتحادية كافة بالمحافظة على هذه الوحدة".

وأضاف الساموك، أن "المحكمة الاتحادية العليا ذهب في قرارها إلى عدم وجود نص في الدستور يجيز انفصال أي من مكوناته المنصوص عليها في المادة (116) من الدستور في ظل احكامه النافذة".

ويأتي التفسير الدستوري، بعد نحو شهر ونصف من اجراء استفتاء للانفصال في اقليم كردستان العراق، الأمر الذي دفع باتجاه توترات مع الحكومة المركزية في بغداد، وصولاً الى تجميد نتائج الاستفتاء في 25 تشرين الاول الماضي.