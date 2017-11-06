أكد وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم، يوم الاثنين، أن سوريا ماضية في حربها ضد الإرهاب وكل من يدعمه حتى تحقيق النصر.

ونقلت وكالة (سانا) عن المعلم قوله خلال لقائه مستشار قائد الثورة الإسلامية الإيرانية للشؤون الدولية علي أكبر ولايتي والوفد المرافق له، ان " سوريا ماضية في حربها على الإرهاب التكفيري ومن يدعمه على كل الأراضي السورية حتى تحقيق النصر وعودة السلام والاستقرار إلى كل شبر من أراضيها".

وأعرب المعلم عن تقدير الدعم الذي تقدمه إيران للنظام السوري.

وذكرت الوكالة انه تم خلال اللقاء بحث المرافق العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في المجالات كافة وكذلك تطورات الأوضاع في سوريا والمنطقة في ظل المتغيرات السياسية والميدانية الأخيرة.

واستعرض وزير الخارجية والمغتربين آخر التطورات الميدانية والسياسية، مثنيا على "الانتصارات العسكرية المهمة التي يحققها الجيش النظامي بالتعاون مع الحلفاء والاصدقاء وما أدت إليه من تحولات في المواقف على الساحتين الإقليمية والدولية".

بدوره أكد ولايتي أن بلاده ستواصل دعم سوريا، على الصعد كافة.

وتعد ايران احدى الدول الضامنة للهدنة السورية, كما تعتبر ابرز داعمي النظام السوري عسكريا، فضلاً عن تقديمها الدعم الاقتصادي والسياسي له, في حين تواجه اتهامات من قبل المعارضة السورية ودول عربية وغربية بتأجيج الصراع في سوريا من خلال دعم سوريا عسكريا.

سيريانيوز