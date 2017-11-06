قال وزير العدل اللبناني سليم جريصاتي، يوم الاثنين، إن الرئيس ميشال عون لن يتخذ أي إجراء يتعلق باستقالة رئيس الوزراء سعد الحريري قبل عودة الأخير من الخارج.

وقال الوزير بعد اجتماع أمني عقده الرئيس اللبناني إن عون أكد على أن الاستقرار الأمني والاقتصادي والمالي والسياسي للبلاد "خط أحمر", مضيفا ان الرئيس عون قال انتجاوب كل القيادات السياسية مع دعوات التهدئة يعزز الاستقرار الأمني ويحفظ الوحدة الوطنية".

وتابع وزير العدل سليم جريصاتي "تقرر إبقاء الاجتماعات الأمنية والقضائية مفتوحة لمواكبة الأوضاع عن كثب". مضيفاً: "التنسيق الأمني القضائي على أكمل وجه والرئيس شدد على أن الاستقرار السياسي والأمني خط أحمر.

وأشار جريصاتي، إلى أنه "عندما يكون رئيس حكومتنا خارج لبنان، الرئيس عون لن يقدم على اجتهادات حول استقالة رئيس حكومتنا خارج لبنان، والرئيس عون بانتظار عودة الحريري ليعرف منه ماذا حصل، وهذا يدل على مفهوم سيادي وأن تكون الاستقالة طوعية بكل المفاهيم".

وعقد في قصر بعبدا، يوم الإثنين، اجتماع أمنيّ لتقويم الوضع الأمني وتداعيات استقالة رئيس الحكومة سعد الحريري.

يشار الى ان حالة من القلق في لبنان، بعد مفاجأة استقالة رئيس الحكومة سعد الدين الحريري، التي أعلنها من الرياض.