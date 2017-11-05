تنفّس مدرب تشيلسي أنطونيو كونتي الصعداء، بعدما تغلب فريقه على ضيفه مانشستر يونايتد 1-0 الأحد على ملعب "ستامفورد بريدج"، في ختام الجولة الـ 11 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وأحرز المهاجم الدولي الإسباني ألفارو موراتا، هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 55، ليرتفع رصيد فريقه إلى 22 نقطة في المركز الرابع، فيما تجمد رصيد مانشستر يونايتد عند 23 نقطة في المركز الثاني، بفارق 8 نقاط عن المتصدر مانشستر سيتي الذي تغلب على أرسنال 3-1.



ومن شأن الفوز، أن يزيل الكثير من الضغوط عن كاهل كونتي، الذي تعرّض لانتقادات شديدة في الآونة الأخيرة بسبب تردي نتائج الفريق، خصوصا بعد سقوطه أمام روما (0-3) الأسبوع الماضي في مسابقة دوري أبطال أوروبا.



وألغى الحكم هدفا لتشيلسي في الدقيقة السابعة أحرزه فيل جونز بالخطأ في مرمى فريقه، بحجة تعرض مدافع يونايتد للدفع من قبل موراتا، ثم أهدر الفريق المضيف عددا من الفرص السانحة للتسجيل عبر الفرنسي تيموي باكايوكو والنجم البلجيكي إدين هازارد.



وسيطر تشيلسي على المجريات مع بداية الشوط الثاني، وأهدر له هازارد فرصة جديدة بالدقيقة 45، قبل أن يرفع سيزار أزبيليكويتا كرة عرضية ارتقى لها موراتا مستغلا سوء تغطية مدافع يونايتد إريك بايلي، ليسدد في الزاوية البعيدة لمرمى دي خيا الذي اكتفى بمتابعة الكرة تهز الشباك.



وكاد هازارد أن يضاعف تقدم فريقه بالدقيقة 75، عندما تقدم بالكرة وسدد من حافة منطقة الجزاء لكن الحارس دي خيا أنقذ الموقف.



وحصل يونايتد على فرصة معادلة النتيجة في الدقيقة 87، لكت تسديدة راشفورد السريعة مرت بجوار القائم، ثم تألق كورتوا في إبعاد كرة قوية من البلجيكي البديل مروان فيلايني في الدقيقة 90.