ريال مدريد يستعيد ذاكرة الانتصارات من بوابة لاس بالماس بالدوري الاسباني اخبار الرياضة شارك

استعاد ريال مدريد ذاكرة الانتصارات بالفوز على ضيفه لاس بالماس بثلاثية دون رد الأحد بملعب سانتياجو برنابيو ضمن منافسات الجولة 11 من الدوري الإسباني.

سجل ثلاثية العملاق المدريدي كاسيميرو وماركو أسينسيو وإيسكو في الدقائق 41 و56 و74، ليرفع رصيده إلى 23 نقطة متفوقًا بفارق الأهداف عن جاره أتلتيكو مدريد، بينما تجمد رصيد الفريق الكناري عند 6 نقاط في المركز 19 وقبل الأخير.



وهدد ظهيري االريال ناتشو ومارسيلو المرمى بأكثر من تسديدة ، قبل أن يتابع كاسيميرو ركلة ركنية بضربة رأس في المرمى، ليكسر صمود الضيوف طوال 41 دقيقة.



ودخل الفريق الملكي الشوط الثاني بمعنويات عالية، وواصل الضغط على منافسه لتعزيز الفوز، حيث سدد توني كروس ورونالدو أكثر من كرة، قبل أن يتابع أسينسيو كرة مرتدة من ركلة ركنية بتسديدة صاروخية في المقص الأيمن.



عاند الحظ كريستيانو رونالدو في هز الشباك أكثر من مرة، ليتحول إلى دور صانع الألعاب، حيث مرر الكرة إلى إيسكو ليسجل الهدف الثالث، بعدها بدأ زيدان منح الفرصة لعناصر بديلة بإشراك ماركوس يورينتي وفاسكيز وداني سيبايوس مكان كاسيميرو وبنزيما وكروس.



أما لاس بالماس استسلم تمامًا للخسارة، ولم يسعفه مشاركة لوك ريمي وهرنان سانتانا مكان فيسنتي جوميز وروبرتو أكويلاني، بل تصدت العارضة لكرة سددها سيرجيو راموس وغيرت اتجاهها في جسد المدافعين، بينما اكتفى الضيوف بضربة رأس لكاليري مرت بجوار القائم الأيمن. سيريانيوز 2017-11-05 20:07:52 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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