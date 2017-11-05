واصل جيرونا، النادي الكتالوني، الذي يخوض موسمه الأول بين الكبار، تحقيق نتائج لافتة مؤخراً في الدوري الاسباني، وأضاف ليفانتي إلى لائحة ضحاياه بالفوز عليه 2-1 الأحد في المرحلة الحادية عشرة للمسابقة.

ودخل النادي الكاتالوني المتواضع إلى مواجهته مع مضيفه ليفانتي في فالنسيا على خلفية انتصارين متتاليين، آخرهما على حامل اللقب وبطل أوروبا ريال مدريد 2-1.



ونجح جيرونا في تحقيق فوزه الثالث توالياً والرابع في 11 مباراة، بفضل بورخا غارسيا والأوروغواياني كريستيان ستواني اللذين وضعاه في المقدمة في الدقيقتين 58 و83 على التوالي، قبل أن يقلص التركي أنس أونال الفارق في الدقيقة 90+2.



ورفع جيرونا رصيده إلى 15 نقطة وارتقى إلى المركز التاسع، بينما تجمد رصيد ليفانتي عند 12 نقطة في المركز الثالث عشر بعد تلقيه الهزيمة الثالثة هذا الموسم.



وعلى ملعب "بالايدوس"، ألحق سلتا فيغو بضيفه أتلتيك بلباو خسارته الثالثة على التوالي والرابعة في المراحل الخمس الأخيرة بعدما تغلب عليه 3-1.



وحسم سلتا فيغو فوزه الرابع هذا الموسم، قبل مرور نصف ساعة على بداية اللقاء، إذ تقدم بثلاثية سريعة عبر سيرخي غوميز (16) وياغو أسباس (23 و26)، قبل أن يرد الضيف الباسكي بهدف يتيم سجله راوول غارسيا (39).



واستفاد فياريال على أكمل وجه من الخسارة التي تلقاها إشبيلية السبت أمام برشلونة المتصدر (1-2) وصعد إلى المركز الخامس، وذلك بفوزه على ضيفه ملقا متذيل الترتيب 2-صفر الأحد.