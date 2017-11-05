احتفل يوفنتوس، بطل المواسم الستة الأخيرة، بالذكرى الـ120 لتأسيسه بأفضل طريقة بعدما أصبح على بعد نقطة من الصدارة، بتحويله تخلفه أمام ضيفه بينيفينتو إلى فوز 2-1 في المرحلة 12 من الدوري الإيطالي.

واستفاد يوفنتوس من اكتفاء نابولي وانتر ميلان بالتعادل مع كييفو صفر-صفر وتورينو 2-2 على التوالي في المرحلة 12 من الدوري الإيطالي.



على ملعب "اليانز ستاديوم"، اعتقد يوفنتوس أنه سيكون أمام مهمة سهلة ضد ضيف دخل تاريخ الدوري كأول فريق يخسر مبارياته الـ11 في الأولى في الدرجة الأولى، لكنه عانى الأمرين لتحقيق فوزه الرابع على التوالي والعاشر هذا الموسم بعدما أنهى الشوط الأول متخلفاً قبل أن يتدخل الأرجنتيني غونزالو هيغواين لادراك التعادل، ثم سجل الكولومبي خوان كوادرادو الثاني.



وصبت نتائج المرحلة في صالح فريق المدرب ماسيميليانو اليغري، إذ تعثر نابولي المتصدر أمام مضيفه كييفو فيرونا بالتعادل معه صفر-صفر، ما سمح لفريق "السيدة العجوز" كي يصبح على بعد نقطة منه، مستفيداً أيضاً من تعثر انتر الذي تراجع من المركز الثاني الى الثالث بتعادله على ارضه مع تورينو 1-1.



ومن جهته، حقق روما فوزاً مثيراً على مضيفه فيورنتينا 4-2، هو الرابع له على التوالي والتاسع هذا الموسم من اصل 11 مباراة (يملك مباراة مؤجلة ضد سمبدوريا)، فرفع رصيده إلى 27 نقطة في المركز الخامس.



وحقق نادي العاصمة رقماً قياسياً من حيث عدد الانتصارات المتتالية خارج قواعده إذ بلغت 12 امتدادا من الموسم الماضي.