تغلب مانشستر سيتي المتصدر على ارسنال 3-1 اليوم الاحد ليبتعد ثماني نقاط عن جاره مانشستر يونايتد الذي خسر أمام تشيلسي بهدف نظيف ضمن المرحلة الحادية عشرة الدوري الانجليزي الممتاز.

وبات رصيد سيتي 31 نقطة من أصل 33 ممكنة مقابل 23 لمانشستر يونايتد وتوتنهام الذي تغلب على كريستال بالاس 1-صفر.



على ملعب الاتحاد، واصل مانشستر حصد الانتصار تلو الآخر (تعادل مرة واحدة مع إيفرتون هذا الموسم) وكان ضحيته هذه المرة أرسنال الذي مني بخسارته الرابعة هذا الموسم جميعها خارج ملعبه ليبتعد بفارق 12 نقطة عن منافسه في المركز السادس.



وكعادته استحوذ مانشستر سيتي على الكرة بنسبة عالية فحرم بالتالي صانع ألعاب أرسنال الألماني مسعود أوزيل من تمرير كرات متقنة باتجاه زملائه.



وكانت الفرصة الحقيقية الأولى لسيتي عندما مرر الألماني ليروي ساني كرة أمام باب المرمى باتجاه رحيم سترلينغ لكن الأخير فشل في غمزها من مسافة قريب جداً داخل الشباك (12).



ثم سدد البلجيكي كيفن دي بروين كرة بيسراه من حافة المنطقة أبعدها الحارس التشيكي بتر تشيك لكنها عادت إلى فابين ديلف ومنه إلى فرناندينو الذي مرر إلى دي بروين وهذه المرة نجح الأخير في إصابة الشباك مفتتحاً التسجيل بتسيدة قوية (18).



وفي مطلع الشوط الثاني نجح ماشستر سيتي في اضافة الهدف الثاني عندما عرقل المدافع الإسباني ناتشو مونتريال سترلينغ داخل المنطقة فانبرى لها بنجاح الأرجنتيني سيرخيو أغويرو لترتطم بالقائم وتتهادى داخل الشباك (50).



لكن أرسنال نجح في تقليص الفارق إثر هجمة منسقة إنهاها البديل لاكازيت داخل الشباك (65).



لكن الكلمة الأخيرة كانت لسيتي الذي سجل الهدف الثالث عندما نجح الاسباني دافيد سيلفا في كسر مصيدة التسلل ومرر كرة على طبق من ذهب باتجاه البرازيلي غابريال جيزوس، بديل أغويرو، ليتابعها من مسافة قريبة داخل الشباك (74).