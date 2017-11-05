مرسيليا يكتسح كان بخماسية بيضاء ويستعيد المركز الثالث بالدوري الفرنسي اخبار الرياضة شارك

أمطر فريق أولمبيك مارسيليا شباك ضيفه كان بخماسية بيضاء الأحد على ملعب "أورانج فيلودروم"، ليستعيد المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الفرنسي لكرة القدم.

ووقع على أهداف المباراة التي أقيمت ضمن الجولة الـ12 من المسابقة، كل من البرازيلي لويز جوستافو (43)، والفرنسيين فلوران توفان (47 و81) وموجان سانسون (52)، اليوناني كونستانتينوس ميتروجلو (76).



وبهذا الفوز، رفع مارسيليا رصيده لـ24 نقطة في المركز الثالث بفارق نقطة وحيدة عن نانت الرابع، و 4 نقاط عن موناكو الوصيف، فيما يتصدر باريس سان جيرمان المسابقة بـ32 نقطة.



وفي المقابل، منى كان بهزيمته السادسة، مقابل 6 انتصارات، ليتوقف رصيده عند 18 نقطة في المرتبة السابعة.



وفي نفس الجولة، انتزع ليل المتعثر هذا الموسم فوزه الثاني في المسابقة بثلاثة أهداف نظيفة في مرمى ميتز المتذيل بـ3 نقاط فقط، ليرفع رصيده إلى 9 نقاط في المركز التاسع عشر وقبل الأخير، بفارق نقطتين عن منطقة الأمان.



وعلى ملعب "سانت سيمفورين"، سجل هدفي أصحاب الأرض كل من الإيفواري نيكولا بيبي من ركلة جزاء (45+2) و(87)، وفارس بهلولي (67). سيريانيوز 2017-11-05 17:10:16 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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