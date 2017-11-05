أكد حسن نصر الله الأمين العام لـ"حزب الله"، يوم الأحد، أن استقالة الحريري جاءت بقرار سعودي، داعياً اللبنانيين إلى الهدوء والصبر.

وقال نصر الله في خطاب تلفزيوني إن "الاستقالة كانت قرارا سعوديا أملي على الرئيس سعد الحريري وأجبر عليه وإن الاستقالة لم تكن نيته ولا رغبته ولا قراره".

وأعلن الحريري استقالته يوم السبت مشيرا إلى مؤامرة تستهدف حياته ومهاجما إيران و "حزب الله" المتحالفة معها، إلا أن الجيش اللبناني أعلن يوم الأحد إنه لم يكتشف أي مخطط لعمليات اغتيال في البلاد.

وأضاف "حتى في الشكل، الإعلان تم في السعودية. لماذا لم يُسمح للرجل أن يعود إلى لبنان وأن يعلن هذه الاستقالة من لبنان؟ هذه أيضا تضع علامة استفهام"، مشيرا الى أن ”هذا النص ليس نصا لبنانيا. هذا النص كتبه سعودي وهذه الأدبيات هي أدبيات سعودية ورئيس الحكومة قام بتلاوتها...والكل فوجئ في لبنان".

وهاجم الحريري، في كلمة متلفزة ألقاها من الرياض , كلا من إيران و"حزب الله" بعنف، معتبرا أن الأجواء الحالية في لبنان تشبه تلك التي سبقت اغتيال والده، رفيق الحريري.

وحث نصر الله اللبنانيين على عدم الاحتجاج ردا على الاستقالة معتبرا إن "هذا لن يؤدي إلى أي نتيجة".

وقال نصر الله إن هناك "أسئلة مشروعة تثار في لبنان حول ما إذا كان الحريري محتجزا في السعودية".

وكان عضو المجلس المركزي لحزب الله، نبيل قاووق، قال في أول رد فعل للحزب على استقالة الحريري يوم السبت إن السعودية تسعى لإغراق لبنان في الفتنة.

يشار الى ان الرئيس اللبناني ميشال عون لم يقبل استقالة رئيس حكومته سعد الحريري، منتظراً عودته الى لبنان، بحسب مصادر من القصر الرئاسي اللبناني.