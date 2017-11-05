قالت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (ارنا)، يوم الأحد، إن ثلاثة أوامر منفصلة نصت على تعيينات جديدة في الجيش الإيراني.

وقالت (ارنا) ان قائد الثورة الإسلامیة القائد العام للقوات المسلحة، آیة الله علي خامنئي، أصدر 3 أوامر منفصلة جدیدة، نص الأول منها على تعیین العمید محمد حسین دادرس نائبا للقائد العام للجیش، فيما نص الامر الثاني على تعيين الأمیرال حبیب الله سیاري مساعدا للقائد العام للجیش لشؤون التنسیق، بينما نص الأمر الثالث على تعيين الأمیرال حسین خانزادي قائدا لسلاح البحر التابع للجیش الإیراني.

وذكرت وكالة (إرنا) أن خامنئي تمنى النجاح، للذين تم تعيينهم، في أداء مهامهم الجدیدة، بما یعزز من قدرات الجیش الإیراني، وفي إطار أوامر القائد العام للقوات المسلحة الإیرانیة.

وكان المرشد الأعلى في إيران علي خامنئي، أجرى العام الماضي تغييرات جديدة أعاد من خلالها هيكلة قيادة الأركان للقوات المسلحة الإيرانية، وذلك بعد أيام من إقالة رئيسها، حيث تم ضمن تلك الاجراءات تعيين العميد سيد عبدالرحيم موسوي، مساعدا لرئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية الجديد اللواء محمد باقري الذي تسلم منصبه بعد إقالة اللواء حسن فيروز آبادي المقرب من الرئيس الايراني حسن روحاني.

سيريانيوز