قالت السلطات الأمريكية، يوم الأحد، إن قتلى وجرحى سقطوا بعد أن فتح رجل النار داخل كنسية في ساذرلاند سبرينغ بولاية تكساس.

ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن مسؤولين قولهم، ان رجلاً دخل الكنسية المعمدانية الأولى في ساذرلاند سبرينغ في تكساس، وأطلق النار عشوائياً على الناس.

وذكرت الوسائل إن مطلق النار قتل، دون أن يتضح كيفية وفاته هلا أطلق النار على نفسه أم أن الشرطة قتلته.

وقالت "الحرة" نقلاً عن مصادر ان 27 قتيلاً سقطوا وعدداً من الجرحى بحادثة اطلاق النار داخل كنسية المعمدانية.

ولم يتم الإعلان عن رقم دقيق للقتلى والمصابين في الحادثة، التي وقعت في كنسية ساذرلاند سبرينغ التي تبعد نحو 35 ميلاً عن سان انتونيو ثاني اكبر مدن ولاية تكساس.

وكانت حادثة اطلاق نار داخل كنيسة في ولاية تينسي، وقعت ايلول الماضي اثناء حفل قداس وأسفرت عن ضحايا.

وتكررت حوادث اطلاق النار والدهس في عدة مناطق من الولايات المتحدة، آخرها كان قبل أيام حين لقي 6 أشخاص مصرعهم وأصيب 15 آخرين ، بإطلاق نار تبعه دهس قام به شخص يقود شاحنة، في منهاتن بنيويورك.