قالت وسائل إعلام سعودية، يوم الأحد، ان نائب أمير عسير وعدة مسؤولين آخرين قتلوا بحادث تحطم طائرة كانت تقلهم.

وقالت صحيفة "عكاظ" إن نائب أمير منطقة عسير بجنوب السعودية منصور بن مقرن، ووكيل الإمارة سلمان الجريش وأمين المنطقة صالح بن عبدالله القاضي ومدير فرع الزراعة في عسير فهد الفرطيش وعدد من المسؤولين قتلوا اثر تحطم الطائرة.

وذكرت الصحيفة أن الطائرة سقطت أثناء قيام المسؤولين بجولة في منطقة قرب ساحل منطقة عسير المجاورة لليمن.

وكان الامير منصور بن مقرن نائب امير منطقة عسير نشر على حسابه على "تويتر" فيديو يظهره متفقداً عدداً من المشاريع التنموية للمحافظة في منطقة البرك بطوافة.

ويأتي حادث تحطم الطائرة، بعد ساعات من قيام السلطات السعودية, وبتوجيه من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز, بحملة توقيفات طالت العشرات من الوزراء الحاليين والسابقين والأمراء وكبار المسؤولين ورجال الأعمال, ضمنهم الملياردير الأمير وليد بن طلال, بتهم تتعلق بالفساد.

سيريانيوز