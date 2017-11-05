نقلت وكالة عن مصادر في قصر الرئاسة اللبناني قولها، يوم الاحد، إن رئيس الجمهورية ميشال عون لن يقبل استقالة رئيس الوزراء سعد الحريري إلى حين عودته إلى لبنان.

ونقلت (رويترز) عن المصادر دون أن تسمها قولها إن "رئيس الجمهورية يتابع الاتصالات وعلم أن لا قرار ببت الاستقالة سلبا أو إيجابا قبل عودة الحريري وفهم الأسباب".

وأعلن الحريري استقالته يوم السبت مشيرا إلى مؤامرة تستهدف حياته ومهاجما إيران و "حزب الله" المتحالفة معها، إلا أن الجيش اللبناني أعلن يوم الأحد إنه لم يكتشف أي مخطط لعمليات اغتيال في البلاد

ووفقا للنظام الطائفي في لبنان لا بد وأن يكون الرئيس مسيحيا مارونيا ورئيس البرلمان شيعيا ورئيس الوزراء سنيا.

وكان رفيق الحريري والد سعد رئيسا للوزراء بعد الحرب الأهلية التي شهدها لبنان بين عامي 1975 و1990 وتم اغتياله في تفجير سيارة مفخخة عام 2005.

ووجهت محكمة تدعمها الأمم المتحدة اتهامات لخمسة من عناصر "حزب الله" بالضلوع في عملية الاغتيال فيما نفى حزب الله ذلك.



سيريانيوز