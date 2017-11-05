وصف وزير شؤون الاستخبارات الإسرائيلي يسرائيل كاتس، يوم الأحد، استقالة رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، بنقطة تحول، معتبرا أن الوقت حان لعزل "حزب الله" وإضعافه وتجريده من السلاح.

وقال كاتس، في تغريدة نشرها على حسابه الرسمي في "تويتر"، ان " استقالة رئيس الوزراء اللبناني هي نقطة مفصلية، والآن هو الوقت الأكثر مناسبة للضغط على حزب الله حتى إضعافه ونزع السلاح".

وأثار اعلان الحريري استقالته من رئاسة الحكومة اللبنانية، ردود أفعال اسرائيلية، حيث قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ان استقالة الحريري دعوة يقظة للمجتمع الدولي لاتخاذ اجراءات ضد ايران، كما علّق وزير الدفاع الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، على استقالة الحريري، بالقول إن جيش بلاده مستعد لمواجهة حلف إيران.

وأعلن الحريري استقالته يوم السبت مشيرا إلى مؤامرة تستهدف حياته ومهاجما إيران و "حزب الله" المتحالفة معها، إلا أن الجيش اللبناني أعلن يوم الأحد إنه لم يكتشف أي مخطط لعمليات اغتيال في البلاد.

وهاجم الحريري، في كلمة متلفزة ألقاها من الرياض , كلا من إيران و"حزب الله" بعنف، معتبرا أن الأجواء الحالية في لبنان تشبه تلك التي سبقت اغتيال والده، رفيق الحريري.

ويشار إلى أن وزراء "حزب الله" وحلفاؤه أطاحوا بحكومة الحريري الأولى عام 2011 عندما استقالوا من مناصبهم, فيما كان مجتمعا في واشنطن مع الرئيس الأمريكي باراك أوباما.

سيريانيوز