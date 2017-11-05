سقط قتلى وجرحى, يوم الاحد, جراء وقوع تفجيرين انتحاريين استهدفا شارع أطلس وسط مدينة كركوك.

ونقلت وسائل إعلام عن مصدر امني عراقي قوله ان تفجيرين اثنين استهدفا "سرايا السلام" التابع للتيار الصدري في شارع أطلس وسط مدينة كركوك.

وبين الناطق باسم الداخلية العراقية العميد سعد معن، في بيان، إن "اعتداء إرهابيا مزدوجا بانتحاريين اثنين يرتديان حزامين ناسفين وقع بالقرب من حسينية خزعل التميمي في شارع أطلس وسط مدينة كركوك".

وأضاف معن، أن التفجيرين المزدوجين أسفرا عن "مقتل مدني واحد، وإصابة 16 آخرين كمعلومات أولية عن الحادث".

من جهتها, ذكرت وكالة الأنباء الكردية "رووداو" أن انتحاريا فجر نفسه قرب مقر دائرة الشؤون البلدية في شارع "أطلس"، في حين استهدفت سيارة مفخخة مسلحي قوات "سرايا السلام" التابعة للحشد الشعبي.

وذكرت الوكالة أن الحصيلة الأولية لضحايا التفجيرين 5 قتلى على الأقل من مسلحي "سرايا السلام" وإصابة 10 آخرين بجروح، وقد تم نقل المصابين للمستشفيات لتلقي العلاج.

فيما قال شاهد عيان لوكالة سبوتنيك إن "التفجير وقع في منطقة، مكتظة بالمارة والباعة الجائلين"، موضحا أن "حصيلة الضحايا يمكن أن ترتفع"

ولم تتبن حتى الان أي جهة مسؤوليتها عن التفجيرين الانتحاريين.

واستعادت القوات العراقية , الشهر الماضي, السيطرة على كامل محافظة كركوك، من مقاتلي "البشمركة" الكردية.

وشهدت عدة مناطق عراقية سلسلة من التفجيرات الانتحارية اسفرت عن سقوط العديد من الضحايا, وغالبا ماتبناها تنظيم "داعش".