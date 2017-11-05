سقط قتلى وجرحى, يوم الأحد, جراء قصف جوي استهدف مخيم للنازحين في ريف البوكمال بدير الزور.

وذكر مصادر معارضة, بحسب صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي, ان قصفا جويا من الطيران الحربي, لم يتم تحديد هويته, طال مخيم الرفاعي للنازحين بالقرب من بلدة معيزيلة في ريف البوكمال..

وأسفر القصف, بحسب المصادر, عن مقتل 5 مدنيين وعدد من الجرحى من قاطني المخيم

ويأتي القصف بعد ساعات على سقوط عشرات القتلى والجرحى من المدنيين بتفجير سيارة مفخخة بريف دير الزور.

ويواصل الجيش النظامي, المدعوم بتحالف عسكري من روسيا, عملياته القتالية في محافظة ديرالزور , محققاً السيطرة على عدة أحياء ومناطق كان آخرها بسط سيطرته على كامل مدينة ديرالزور من تنظيم "داعش" .

في حين يشن التحالف بقيادة واشنطن, وبالتعاون مع قوات "قسد", حملة منفصلة على "داعش" في دير الزور تركز على مناطق شرقي نهر الفرات.