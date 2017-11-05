دعت السلطات البحرينية, يوم الاحد, رعاياها المتواجدين في لبنان الى مغادرتها على الفور, نظراً للأوضاع التي تمر بها البلاد.

وطلبت الخارجية البحرينية, في بيان, نشر عبر موقعها الالكتروني, من مواطنيها "مغادرة لبنان فورا نظرا للظروف الراهنة التي تمر بها لبنان".

كما دعا البيان المواطنين البحرينيين إلى "عدم السفر الى لبنان نهائيًا حرصًا على سلامتهم"

ويأتي البيان عقب اعلان رئيس الحكومة اللبناني سعد الحريري, في خطوة غير متوقعة , خلال زيارته إلى السعودية، عن استقالته من منصبه, مشيرا الى ان حياته في خطر.

وهاجم الحريري، في كلمة متلفزة ألقاها من الرياض , كلا من إيران و"حزب الله" بعنف، معتبرا أن الأجواء الحالية في لبنان تشبه تلك التي سبقت اغتيال والده، رفيق الحريري.

وتواردت ردود الافعال الدولية حيال هذا القرار, حيث اعتبرت ايران أن إعلان الحريري استقالته واتهاماته لإيران بالسعي إلى تدمير الشرق الأوسط سيناريو صهيوني سعودي أمريكي جديد الغرض منه تأجيج التوتر في لبنان والمنطقة كلها.

فيما أعلن عضو المجلس المركزي لحزب الله، نبيل قاووق، السبت ان السعودية تسعى لإغراق لبنان في الفتنة, وذلك في أول رد فعل للحزب على استقالة الحريري من منصبه.

في حين اعتبرت اسرائيل ان استقالة سعد الحريري من منصبه، "دعوة لإيقاظ المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات ضد ايران وسياستها العدوانية.