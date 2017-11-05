نشرة جديدة.. أسعار الخضار والفواكه بين الثبات والارتفاع والانخفاض الاخبار الاقتصادية شارك

أصدرت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق, يوم الاحد, نشرة جديدة بأسعار الخضار والفواكه .

وحددت النشرة أسعار أنواع الخضراوات، حيث سجلت الأسعار ثباتاَ, ماعدا البطاطا والباذنجان والكوسا والتي سجلت اسعارها ارتفاعا, مقابل انخفاض في البندورة والبصل والزهرة, مقارنة بالنشرة السابقة. كما حددت النشرة أسعار بعض أنواع الفواكه, حيث تبين ان الاسعار ثابتة, باستثناء الليمون والبرتقال, حيث شهدت اسعارهما ارتفاعاً, مقارنة بالنشرة السابقة. سيريانيوز

2017-11-05 10:08:39 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





طباعة المقال

ارسل الموضوع الى صديق

شارك بالتعليق