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الدولار في السوق السوداء يعاود انخفاضه ويسجل 485 ليرة
الاخبار الاقتصادية

عاود سعر صرف الدولار انخفاضه في السوق السوداء بدمشق، بشكل طفيف, يوم السبت، مسجلاً 485 ليرة.


 

وقالت صفحات متخصصة بسعر صرف الدولار في سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي, ان سعر العملة الأجنبية في سوق العاصمة دمشق وصل إلى 487 ليرة للمبيع، و 485 ليرة للشراء.

وكان سعر صرف الدولار في سوق العاصمة دمشق وصل امس السبت إلى 489 ليرة للمبيع، و 486 ليرة للشراء.

سيريانيوز

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2017-11-05 08:18:29
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