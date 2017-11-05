اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، استقالة نظيره اللبناني سعد الحريري من منصبه، "دعوة لإيقاظ المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات ضد ايران وسياستها العدوانية.

وقال نتنياهو في تصريح نقلته صحيفة (يديعوت أحرنوت) الاسرائيلية, يوم السبت, ان هذا " العدوان يحاول تحويل سوريا إلى لبنان، وهو لا يهدد إسرائيل وحدها بل الشرق الأوسط برمته، وعلى المجتمع الدولي أن يتّحد ويكافحه".

وأرجع السبب في استقالة الحريري إلى ما سماه "تورط إيران وحزب الله في سياسة البلاد".

بدوره، علّق وزير الدفاع الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، على استقالة الحريري، بالقول إن جيش بلاده "مستعد لمواجهة حلف إيران ", مهدداً "بعدم السماح لمحور إيران بتعزيز قوته على الحدود الشمالية لإسرائيل".

وكان الحريري أعلن، يوم السبت، في خطوة غير متوقعة اتخذها خلال زيارته إلى السعودية، عن استقالته من رئاسة الحكومة اللبنانية, مشيرا الى ان حياته في خطر.

وهاجم الحريري، في كلمة متلفزة ألقاها من الرياض , كلا من إيران و"حزب الله" بعنف، معتبرا أن الأجواء الحالية في لبنان تشبه تلك التي سبقت اغتيال والده، رفيق الحريري.

وكانت الخارجية الإيرانية اعتبرت في وقت سابق أن إعلان الحريري استقالته واتهاماته لإيران بالسعي إلى تدمير الشرق الأوسط سيناريو صهيوني سعودي أمريكي جديد الغرض منه تأجيج التوتر في لبنان والمنطقة كلها.

في حين أعلن عضو المجلس المركزي لحزب الله، نبيل قاووق، السبت إن السعودية تسعى لإغراق لبنان في الفتنة, وذلك في أول رد فعل للحزب على استقالة الحريري من منصبه.

وترأس سعد الحريري الحكومة اللبنانية والتي تم تشكيلها في شهر كانون الأول عام 2016, بعد أن شغل منصب رئيس الوزراء بين عامي 2009 و2011.

ويشار إلى أن وزراء "حزب الله" وحلفاؤه أطاحوا بحكومة الحريري الأولى عام 2011 عندما استقالوا من مناصبهم, فيما كان مجتمعا في واشنطن مع الرئيس الأمريكي باراك أوباما.

سيريانيوز



