كشفت الرئاسة التركية, يوم الأحد, أن مؤتمر الحوار السوري, برعاية روسيا, تم تأجيله إلى موعد يحدد لاحقا, بعد معارضة أنقرة على الإعلان الذي وصفته بأنه "مفاجئ", مطالبة الجانب الروسي بمعلومات مفصلة أكثر حول المؤتمر.

ونقلت وسائل اعلام تركية عن المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم كالن، قوله في لقاء تلفزيوني, ان تركيا لن تشارك في مؤتمر "شعوب سوريا" , والروس أبلغونا بأن المؤتمر تأجل حاليا ولن يتم دعوة "حزب الاتحاد الديمقراطي" الكردي إليه".

وجاء تأجيل المؤتمر, بعد اعتراض أبدته تركيا على هذا الإعلان "المفاجئ", والذي جاء لتثبيته "كأمر واقع"، بحسب كالن.

واشار كان الى انقرة طالبت روسيا بتزويدها بمعلومات مفصلة عن المؤتمر, حيث وافق الجانب الروسي على تزويد تركيا بمزيد من المعلومات حول المؤتمر المذكور، والشخصيات المشاركة فيه، وأهدافه.

ولفت كالن إلى أن مبعوث الرئيس الروسي الخاص بشؤون التسوية في سوريا “الكساندر لافرنتيف”، أخبره قبل انعقاد الجولة السابعة من محادثات أستانة، أن مؤتمر “شعوب سوريا” المقرر انعقاده في روسيا، سوف يساهم في "عملية الانتقال السياسي بسوريا".

ووجهت روسيا الدعوات للمشاركة في مؤتمر سوتشي، معتبرة ان المؤتمر أول محاولة لتطبيق قرار مجلس الأمن رقم 2254, حيث اعلنت الأمم المتحدة انها لم تحدد موقفها بعد من المشاركة, فيما علقت فرنسا بان محادثات جنيف هي المنتدى الوحيد والمعتمد من قبل المجتمع الدولي لكي يتم مناقشة الحل السياسي للأزمة السورية

ونشرت وزارة الخارجية الروسية، في وقت سابق, قائمة بالمنظمات والأحزاب التي دعيت للمشاركة في مؤتمر "شعوب سوريا" المقرر عقده الشهر الجاري في سوتشي, لكن "هيئة التفاوض" و "الائتلاف الوطني" رفضتا المشاركة.

وكان من المحتمل عقد "مؤتمر الشعب السوري" في أواسط تشرين الثاني في سوتشي الروسية، بمشاركة أكثر من ألف شخص, من ممثلي الحكومة السورية والقوى الموالية لها، وكذلك من مختلف الفصائل المعارضة.