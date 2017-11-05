شنت السلطات السعودية, يوم السبت, وبتوجيه من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز, حملة توقيفات طالت العشرات من الوزراء الحاليين والسابقين والأمراء وكبار المسؤولين ورجال الأعمال, ضمنهم الملياردير الأمير وليد بن طلال, بتهم تتعلق بالفساد.

وقالت صحيفة "سبق" السعودية إنه تم إيقاف كل من:

الأمير "ت. ن." بتهمة توقيع صفقات سلاح غير نظامية وصفقات لمصلحة الأرصاد والبيئة.

الأمير "و. ط." في قضايا غسيل للأموال.

الأمير "م. ع." بتهم اختلاسات وصفقات وهمية وترسية عقود على شركات تابعة له ، إضافة إلى صفقات سلاح في وزارته.

رجل الأعمال "و. ب." صاحب المجموعة التلفزيونية الأكبر عربيا بعدة تهم تتعلق بالفساد.

عادل فقية وزير الاقتصاد والتخطيط بتهم الفساد وقبول الرشاوي وسيول جدة.

رئيس الديوان الملكي السابق "خ. ت." بتهم الفساد وأخذ الرشاوي.

محافظ هيئة الاستثمار الأسبق "ع. د." بعدة تتهم تتعلق بالفساد والتلاعب في أوراق المدن الاقتصادية.

الأمير "ت. ع." أمير الرياض السابق بتهم فساد.

رجل الأعمال الشهير "ص. ك." وإبنيه "ع. و. م." بتهم الفساد وتقديم الرشاوى.

وزير المالية السابق "أ. ع." بتهم الفساد وقبول الرشاوي في عدة مواضيع من ضمنها توسعة الحرم الشريف.

رئيس المراسم الملكية السابق بعدة تهم تتعلق بالفساد وسوء استغلال السلطة.

المقاول المعروف "ب. ل." بعدة تهم تتعلق بالفساد بمشاريع عديدة وتقديم الرشوة لعدد من المسؤولين في توسعة الحرم.

المدير العام للخطوط السعودية السابق "خ . م." بتهم الفساد والاختلاس.

رئيس مجلس إدارة شركة الاتصالات السعودية "س. د." بتهم الفساد وترسية عقود على شركاته الخاصة واختلاس أموال الشركة.

رجل الأعمال المعروف "ح. ع." بعدة تتهم تتعلق بالفساد وتقديم الرشاوي والاحتيال.

من جهتها, أفادت وكالة "رويترز" نقلاً عن مسؤول سعودي كبير، الأحد، انه تم احتجاز الأمير الوليد بن طلال ووزير المالية السعودي السابق، إبراهيم العساف، للتحقيق معهما على خلفية قضايا فساد.

وقال المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه، إن الملياردير السعودي، صاحب شركة المملكة القابضة، "من بين الأشخاص المحتجزين وقيد التحقيق معه من طرف هيئة جديدة لمكافحة الفساد".

ونشرت وكالة "رويترز" القائمة الكاملة للموقوفين، وفقا لما نقله لها المسؤول السعودي.

وجاءت القائمة الكاملة على النحو التالي:

— الأمير الوليد بن طلال آل سعود، رئيس شركة المملكة القابضة.

— الأمير متعب بن عبد الله، وزير الحرس الوطني السابق.

— الأمير فهد بن عبد الله بن محمد آل سعود، النائب السابق لوزير الدفاع.

— الأمير تركي بن عبد الله، الأمير السابق لمنطقة الرياض.

— خالد التويجري، الرئيس السابق للديوان الملكي.

ادل فقيه، وزير الاقتصاد والتخطيط.

— إبراهيم العساف، وزير المالية السابق.

— عبد الله السلطان، قائد القوات البحرية.

— بكر بن لادن، رئيس مجموعة بن لادن

— محمد الطبيشي، الرئيس السابق للمراسم الملكية في الديوان الملكي.

— عمرو الدباغ، المحافظ السابق للهيئة العامة للاستثمار.

— وليد آل ابراهيم، مالك شبكة (إم.بي.سي) التلفزيونية.

— خالد الملحم، المدير العام السابق لشركة الخطوط الجوية العربية السعودية.

— سعود الدويش، الرئيس التنفيذي السابق لشركة الاتصالات السعودية.

— الأمير تركي بن ناصر، الرئيس العام السابق للأرصاد وحماية البيئة.

— صالح كامل، ونجليه عبد الله ومحيي الدين، رجل الأعمال السعودي ومالك شبكة "أيه. آر. تي" التليفزيونية.

— محمد العمودي، رجل أعمال.

ولم تؤكد وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس" أسماء من تم توقيفهم.

وجاءت القرارات من خلال اللجنة العليا التي تم تشكيلها منذ ساعات برئاسة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

واُقيل وزيرا الحرس الوطني والاقتصاد والتخطيط في السعودية، حسب سلسلة من المراسم الملكية أصدرها الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز السبت.

وأشار الأمر الملكي إلى إعفاء الأمير متعب بن عبد الله من منصب وزير الحرس الوطني وتعيين خالد بن عبد العزيز بن عياف بدلا عنه.

كما أصدر الملك سلمان أيضا أمرا بترقية اللواء الركن البحري فهد بن عبد الله الغفيلي إلى رتبة فريق ركن وتعيينه قائدا للقوات البحرية، مكان الفريق الركن عبد الله بن سلطان السلطان الذي تم إنهاء خدمته وإحالته إلى التقاعد.

وياتي هذا الامر بعد اشهر على اعفاء ولي العهد محمد بن نايف من منصبه وتعيين محمد بن سلمان وليا للعهد.