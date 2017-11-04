واصل فالنسيا بدايته القوية هذا الموسم وحقق فوزاً جديداً يوم السبت جاء على حساب ضيفه ليغانيس (3-0) ضمن المرحلة الحادية عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

على ملعب الـ"ميستايا"، كانت "الخفافيش" في طريق معبّد منذ بداية اللقاء حيث افتتح قائد الفريق داني باريخو النتيجة من مخالفة حرة ماكرة (14)، ومن ثم أضاف رودريغو الهدف الثاني (71) قبل أن يختتم سانتي مينا العرض القوي بهدف ثالث من علامة الجزاء (82).



بهذا الفوز الثامن له هذا الموسم (تعادل في 3 مواجهات ولم يخسر حتى الآن)، بلغ فالنسيا نقطته الـ27 متخلفاً بفارق نقطة واحدة مؤقتاً عن المتصدر برشلونة الذي يستقبل لاحقاً ضيفه إشبيلية في مواجهة معقدة، من جانبه تجمّد رصيد ليغانيس عند 17 نقطة في المركز الثامن.



واستعاد أتلتيكو مدريد، نغمة الانتصارات من جديد، وحقَّق فوزًا صعبًا على مضيفه ديبورتيفو لاكورونيا (1-0) .



وكاد أتلتيكو أن يسقط في فخ التعادل للمباراة الثالثة على التوالي، في كل المسابقات، لكن توماس تيي بارتي، خطف هدف الفوز في الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للمباراة، ليوقف مسلسل إهدار النقاط.



ورفع أتلتيكو، رصيده إلى 23 نقطة لينتزع المركز الثالث مؤقتًا من ريال مدريد، الذي يلتقي لاس بالماس في المرحلة نفسها مساء الأحد، بينما تجمد رصيد لاكورونيا عند 11 نقطة بالمركز الـ16.