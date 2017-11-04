سجل باريس سان جيرمان المتصدر فوزاً جديداً بغياب نجمه الجديد البرازيلي نيمار، وجاء بنتيجة كاسحة على مضيفه أنجيه 5-صفر السبت في المرحلة الثانية عشرة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

ولم يتأثر النادي الباريسي الذي ضمن الثلاثاء تأهله الى الدور الثاني لمسابقة دوري أبطال أوروبا بعد فوزه الكاسح أيضاً على ضيفه أندرلخت البلجيكي (5-صفر)، بغياب هذا الثلاثي وحسم فوزه الرابع تواليا في الدوري على أنجيه بفضل ثنائية لكل من الأوروغوياني ادينسون كافاني وكيليان مبابي وهدف لدراكسلر.



ورفع فريق ايمري رصيده إلى 32 نقطة في الصدارة بفارق 7 نقاط عن ملاحقه موناكو بطل الموسم الماضي وذلك قبل لقاء الأخير مع ضيفه غانغان السبت أيضاً، فيما تجمد رصيد أنجيه عند 13 نقطة بعدما عجز عن تحقيق أي فوز في المباريات الست التي خاضها بين جماهيره هذا الموسم.



وافتتح سان جيرمان التسجيل منذ الدقيقة الخامسة عبر مبابي بعد تمريرة من الوافد الجديد الآخر البرازيلي داني الفيش الذي كان أيضاً خلف الهدف الثاني الذي حمل توقيع الألماني يوليان دراكسلر (14)، محققاً بذلك تمريرتين حاسمتين في مباراة واحدة للمرة الأولى منذ نوفمبر 2015 (مع برشلونة ضد ريال سوسييداد في الدوري الإسباني).



ثم وجه كافاني الضربة القاضية لأصحاب الأرض بتسجيله الهدف الثالث وهدفه المئة في الدوري الفرنسي من أصل 144 مباراة، بعدما بدأ بنفسه هجمة مرتدة سريعة ومرر الكرة إلى مبابي الذي تقدم بها على الجهة اليمنى قبل أن يحضرها بكعب قدمه للمهاجم السابق لنابولي الإيطالي، فسددها الأخير على يسار الحارس (30).



وبدأ سان جيرمان الشوط الثاني بقوة أيضاً وأضاف هدفه الرابع بفضل كافاني الذي سجل هدفه الثاني في اللقاء بعد تمريرة بينية من دراكسلر (60)، رافعاً رصيده الى 13 هدفاً في الدوري هذا الموسم من أصل 11 مباراة، والى 17 من أصل 16 مباراة خاضها في جميع المسابقات.



وبهدفه الـ101 في الدوري، أصبح كافاني على بعد 12 هدفاً من السويدي زلاتان ابراهيموفيتش، أفضل هداف في تاريخ باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي (113).



وواصل النادي الباريسي استعراضه ورفع رصيده إلى 39 هدفاً في الدوري هذا الموسم وإلى 56 هدفاً في 16 مباراة ضمن جميع المسابقات (17 في دوري الأبطال)، وذلك بفضل هدف ثان لمبابي الذي وصلته الكرة بعد هجمة مرتدة سريعة قادها البرازيلي لوكاس مورا من منتصف ملعب فريقه قبل أن يمرر للاعب موناكو السابق، فتقدم بها الأخير ثم تخطى الحارس وسدد في الشباك الخالية (84).



وأصبح مبابي 18 عاماً و10 أشهر أصغر لاعب يصل إلى 20 هدفاً في الدوري الفرنسي في الأعوام الأربعين الأخيرة، بينها 4 مع سان جيرمان و16 مع موناكو.