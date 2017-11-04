بايرن ميونخ يؤكد عودته القوية ويحسم موقعته المثيرة على ملعب غريمه دورتموند اخبار الرياضة شارك

واصل بايرن ميونيخ عروضه الجيدة بقيادة مدربه العائد يوب هاينكس وعاد منتصراً من ملعب "سيغنال ايدونا بارك" الخاص بغريمه بوروسيا دورتموند بنتيجة 3-1 السبت في المرحلة الحادية عشرة من الدوري الألماني.

وحسم بايرن الذي لم يخسر منذ عودة هاينكس مطلع تشرين الأول خلفاً للإيطالي المقال كارلو انشيلوتي، المباراة من الشوط الأول بعد تقدمه بهدفين نظيفين، ليزيد بذلك الضغط على مدرب دورتموند الهولندي بيتر بوس.



وأصبح الفريق الأصفر والأسود متخلفاً عن الفريق البافاري بفارق 6 نقاط، في المقابل، نجح هاينكس في إعادة التوازن إلى صفوف الفريق البافاري.



ورفع بايرن رصيده الى 26 نقطة في الصدارة بفارق أربع نقاط عن لايبزيغ، وتراجع دورتموند إلى المركز الثالث بعدما تجمد رصيده عند 20 نقطة بتلقيه هزيمته الثانية على التوالي.



وكانت عودة ليفاندوفسكي موفقة أمام فريقه السابق إذ سجل الهدف الثاني في الدقيقة 37 بكعب قدمه وبمساعدة من الدفاع بعد عرضية من جوشوا كيميش (17)، وأسهم في الشوط الثاني بالهدف الثالث إثر عرضية من النمسوي دافيد ألابا (68).



ومهد الهولندي المخضرم آريين روبن الطريق أمام بايرن لتحقيق الفوز عندما سجل هدفه الشخصي الحادي عشر في شباك اصحاب الأرض في الدقيقة 16 بعد تمريرة من الكولومبي خاميس رودريغيز.



وصار روبن بفضل هذا الهدف أكثر لاعب أجنبي يسجل لصالح بايرن ميونيخ في الدوري الألماني برصيد 93 هدفاً متقدماً على البرازيلي إيلبير 92 هدفاً.



وسجل دورتموند هدفه الوحيد عندما كانت المباراة تلفظ انفاسها الأخيرة عبر الإسباني مارك بارترا الذي وصلته الكرة على الجهة اليسرى من غونزالو كاسترو، فتقدم بها قبل أن يسددها قوسية رائعة على يسار الحارس سفن اورليتش (88). سيريانيوز 2017-11-04 18:17:30 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





طباعة المقال

ارسل الموضوع الى صديق

شارك بالتعليق