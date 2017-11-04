زاد ليفربول من متاعب وست هام يونايتد بفوز ساحق (4-1) بإستاد لندن السبت، ليعود للمركز السادس بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، ويترك منافسه اللندني فوق منطقة الهبوط مباشرة.

وأحرز النجم المصري محمد صلاح، وجويل ماتيب هدفين سريعين بمنتصف الشوط الأول ليحكم فريق المدرب يورجن كلوب سيطرته أمام وست هام الذي يفتقر للثقة.



وتحسن وست هام في بداية الشوط الثاني وقلص الفارق عن طريق مانويل لانتسيني، لكن بعد أقل من دقيقة واحدة هز أليكس أوكسليد تشامبرلين الشباك مجددًا للضيوف.



وأحرز صلاح الهدف الرابع مع تبقي أقل من 15 دقيقة على النهاية.



وبفضل فوزه الثاني على التوالي في الدوري رفع ليفربول رصيده إلى 19 نقطة بالتساوي مع تشيلسي حامل اللقب، وأرسنال قبل أن يلعب الفريقان الأحد.

وضمن نفس المرحلة، أنقذ المهاجم المخضرم بيتر كراوتش، فريقه ستوك سيتي، من فخ الهزيمة أمام ليستر سيتي وانتزع له تعادلا ثمينا 2 ـ 2.



ورفع ستوك سيتي رصيده إلى 12 نقطة في المركز الرابع عشر، مقابل 13 نقطة لليستر الذي تقدم للمركز العاشر، بفارق الأهداف فقط أمام ساوثهامبتون لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة.