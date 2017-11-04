انتزع برشلونة فوزًا بشق الأنفس على ضيفه إشبيلية بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت السبت بملعب كامب نو في الجولة 11 من الدوري الإسباني.

سجل باكو ألكاثير هدفي البارسا في الدقيقتين 23 و65 ، بينما أحرز جويدو بيزارو هدف إشبيلية في الدقيقة 60، ليبقى الفريق الكتالوني في الصدارة برصيد 31 نقطة، ويصبح الفريق الأندلسي مهددًا بفقدان المركز الخامس الذي يحتله برصيد 19 نقطة.



وصل الفريق الكتالوني مبكرًا إلى مرمى منافسه، وأضاع لويس سواريز فرصة هدف مؤكد من انفراد تام تصدى له دافيد سوريا حارس إشبيلية، بعدها شتت الدفاع الأندلسي كرة بوسكيتس من خط المرمى، كما سدد إنيستا وراكيتيتش مرتين بجوار القائم الأيسر.



وكسر البارسا صمود منافسه من كرة طويلة أخطأ مدافع إشبيلية في إبعادها، لتصل إلى ألكاثير ليضعها بهدوء في الشباك مسجلاً هدفه الأول في الليجا هذا الموسم.



تعامل نجوم برشلونة برعونة ولعبوا بهدوء أعصاب في بداية الشوط الثاني، مما استفز إشبيلية الذي سدد مهاجمه موريل كرة خطيرة فوق العارضة، قبل أن يرتقي جويدو بيزارو لركلة ركنية برأسه في الشباك مسجلاً هدف التعادل.



تحرك فالفيردي سريعًا لتنشيط الصفوف حيث أشرك باولينيو مكان إنيستا، وانتفض أصحاب الأرض بحثًا عن الفوز، حيث سدد بيكيه كرة قوية في العارضة، بعدها لعب راكيتيتش كرة عرضية من الجهة اليمنى، قابلها ألكاثير بقدمه في الشباك مسجلاً الهدف الثاني، وغادر بعدها ليشارك مكانه جيرار ديولوفيو.