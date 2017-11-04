عشرات الضحايا بتفجير سيارة مفخخة استهدف مدنيين بريف دير الزور الاخبار المحلية شارك

سقط عشرات الضحايا من المدنيين يوم السبت بتفجير سيارة مفخخة بريف دير الزور.

وقالت مصادر اعلامية ﺃن "تنظيم داعش ﺍﺳﺘﻬدف ﺍﺭﺗﺎﻝ ﺍﻟﻨﺎﺯﺣﻴن ﺍﻟﻬﺎﺭﺑﻴن ﻣن ﻣﻨﺎطق ﺳﻴطرﺗﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎطق ﺍﻟﺘﻲ سيطرت عليها ﻗواﺕ ﺳوﺭﻳﺎ ﺍﻟديمقراطية ، وقاموا بتفجير سيارة ﻣﻔﺨﺨﺔ وسط ﺍﻟﻤدنيين ﺍﻟﻨﺎﺯﺣﻴن ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨطقة الواقعة ﺑﻴن ﺷرﻛﺔ ﻛوﻧﻴﻜﺎ ﻟﻠﻐﺎﺯ ﻭﺣﻘوﻝﺍﻟﺠﻔرة ﺓ ﺍﻟﻨﻔطﻴﺔ، ﻭﻓﻘد ﻓﻴﻬﺎ أكثر ﻣن 100 ﻣدﻧﻲ ﺣﻴﺎﺗﻬم ﻭﺇﺻﺎﺑﺔ اخرين بجروح . وكانت قوات سورية الديمقراطية سيطرت الشهر الماضي على عدة حقول نفطية منها حقل العمر وشركة كونيكا, وغيرها.. وكان تنظيم ﺩﺍﻋش ﺸن ﻫﺠوﻡ ﺍﻧﺘﺤﺎﺭﻱ الشهر الماضي ﺑﺴﻴﺎﺭﺗﻴن ﻣﻔﺨﺨﺘﻴن بين ﺍﻟﻤدﻧﻴﻴن ﺍﻟﻔﺎﺭﻳن ﻣن ﻣﻨﺎطق ﺳﻴطرﺓ ﺍﻟﻨظﺎﻡﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎطق ﺍﻵﻣﻨﺔ والتي سيطرت ﻗوﺍﺕ سورية الديمقراطية في ريف دير الزور، وأسفر ﺍﻟﻬﺠجوم عن سقوط ضحايا. وياتي التفجير بعد يوم من اعلان قوات النظام السيطرة على مدينة دير الزور. سيريانيوز

2017-11-04 19:11:54 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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