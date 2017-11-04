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العاهل السعودي يعفي الامير متعب بن عبد الله من قيادة الحرس الوطني
أخبار العالم

أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز أمرا ملكيا أعفى بموجبه وزير الحرس الوطني الأمير متعب بن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود من منصبه.


وأمر العاهل السعودي بتعيين الأمير خالد بن عبد العزيز بن محمد بن عياف آل مقرن وزيرا للحرس بدلا من الأمير متعب.

كما أمر الملك سلمان بتعيين محمد بن مزيد التويجري وزيرا للاقتصاد والتخطيط، بدلا للمهندس عادل بن محمد فقيه وزير الاقتصاد والتخطيط، بعد اعفاء الأخير من منصبه.

وأصدر الملك سلمان بن عبد العزيز أيضا أمرا بترقية اللواء الركن البحري فهد بن عبد الله الغفيلي إلى رتبة فريق ركن وتعيينه قائدا للقوات البحرية، مكان الفريق الركن عبد الله بن سلطان السلطان الذي تم إنهاء خدمته وإحالته إلى التقاعد.

وياتي هذا الامر بعد اشهر على اعفاء ولي العهد محمد بن نايف من منصبه وتعيين محمد بن سلمان وليا للعهد.

 

سيريانيوز
2017-11-04 19:37:16
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