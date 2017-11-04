قال عضو المجلس المركزي لحزب الله، نبيل قاووق، السبت إن السعودية تسعى لإغراق لبنان في الفتنة, وذلك في أول رد فعل للحزب على استقالة سعد الحريري من منصبه.

وقال قاووق، في كلمة له، نقلتها المنار إن "مملكة الخير تستهدف الاستقرار ولا تريد الخير وتسعى لإغراق لبنان بالفتنة".

وتابع قاووق ان "النظام السعودي يريد تغيير موقع وهوية ودور لبنان في المقاومة، ليكون جزءا من المحور السعودي الذي يطبع مع إسرائيل، ويعتدي على اليمن والبحرين وسوريا".

واردف القيادي في حزب الله أن "السعودية، بإعلانها استهداف المقاومة، تورط نفسها بقضية أكبر منها، وما عجزت عنه أمريكا وإسرائيل فالسعودية عنه أعجز"، مضيفا "حمى الله لبنان من شر المغامرات السعودية غير المحسوبة".

وكان الحريري قد أعلن، في وقت سابق من اليوم، في خطوة غير متوقعة اتخذها خلال زيارته إلى السعودية، عن استقالته من رئاسة الحكومة اللبنانية.

وهاجم الحريري، في كلمة متلفزة ألقاها من الرياض وبثتها قناة "العربية"، كلا من إيران و"حزب الله" بعنف، معتبرا أن الأجواء الحالية في لبنان تشبه تلك التي سبقت اغتيال والده، رفيق الحريري.

وكانت الخارجية الإيرانية اعتبرت في وقت سابق أن إعلان الحريري استقالته واتهاماته لإيران بالسعي إلى تدمير الشرق الأوسط سيناريو صهيوني سعودي أمريكي جديد الغرض منه تأجيج التوتر في لبنان والمنطقة كلها.