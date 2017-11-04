قالت مصادر أمنية تركية, يوم السبت, أن قوات خفر السواحل التركية ضبطت مساء الجمعة 315 شخصا بينهم سوريون في ولاية جناق قلعة أثناء محاولاتهم التسلل عبر البحر إلى جزيرة يونانية بطريقة غير قانونية.

ونقلت وكالة (الأناضول) التركية عن المصادر قولها أن قوات خفر السواحل تلقت بلاغا عن قارب بداخله مهاجرون يحاولون التسلل بطريقة غير قانونية إلى جزيرة (لسبوس) اليونانية.

وأوضحت أن فرق السواحل نفذت عملية في مضيق جناق قعلة (الدردنيل) ضبطت خلالها قاربا على متنه 305 مهاجرين يحملون جنسيات سورية وباكستانية وأفغانية.

وأشارت المصادر إلى انه تم ضبط 10 أشخاص أيضا يشتبه في أنهم مهربو بشر هم سبعة أتراك وروسيان وإيراني, مؤكدةً أن خفر السواحل سلمت الأجانب الى مديرية ترحيل الأجانب في قضاء (آيواجيك) التابع (لجناق قلعة).

وكانت فرق خفر السواحل التركي، ضبطت أواخر تشرين الأول الماضي, 57 مهاجرا غير شرعيا، بينهم سوريين، أثناء توجههم من سواحل ولاية أيدين التركية، إلى الجزر اليونانية.

و اتخذت الحكومة التركية إجراءات قانونية للقضاء على ظاهرة تهريب البشر, ذلك بعد تزايد حوادث غرق القوارب المحملة بالمهاجرين غير الشرعيين إلى أوروبا بشكل ملحوظ.

وسبق للسلطات التركية أن ضبطت عدة مرات أشخاصاً بينهم سوريين حاولوا الهجرة إلى أوروبا بطريقة غير شرعية.

وتحاول أعداد كبيرة من اللاجئين عبور بحر ايجه من تركيا باتجاه اليونان للوصول إلى دول الاتحاد الأوربي للحصول على حق اللجوء بإحدى الدول الأوربية الغنية التي تتقدمها ألمانيا والبلدان الاسكندنافية.

سيريانيوز